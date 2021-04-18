İçişleri Bakanlığından 'kısmi kapanma' açıklaması
İçişleri Bakanlığı, kısmi kapanma sürecinde yapılan denetimlerde sokağa çıkma kısıtlaması muafiyetini kötüye kullanan 3787 kişiye idari işlem uygulandığını duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, kısmi kapanma sürecinde yapılan denetimlerde sokağa çıkma kısıtlaması muafiyetini kötüye kullanan 3787 kişiye idari işlem uygulandığını duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında, "Kısmi kapanma sürecinde koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimler yoğunlaştırıldı. 81 ilde 100 bin 146 personelin katıldığı denetimlerde; sokağa çıkma kısıtlaması muafiyetini kötüye kullanan 3.787 kişiye idari işlem uygulandı." ifadeleri kullanıldı.