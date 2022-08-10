İçişleri Bakanlığı'ndan Kılıçdaroğlu'na çağrı
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, CHP Genel Başkanı Sn. Kılıçdaroğlu’nun; YSK'da olmayan kendilerinde bulunan bilgileri açıklaması gerektiği belirtildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun YSK'da bile olmayan bilgileri nereden aldığına ilişkin İçişleri Bakanlığı açıklamalarda bulundu.
Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:
CHP Genel Başkanı Sn. Kılıçdaroğlu’nun; YSK’da olmayan ancak kendilerinde bulunduğunu iddia ettiği bilgileri nasıl temin ettiğini açıklaması gerekmektedir. Aksi takdirde, kişisel verilerin mevzuata aykırı temin edilmesinden ötürü Bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulacaktır.