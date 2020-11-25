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Aktüel İçişleri Bakanlığından kadına şiddetin önlenmesi için yeni yılda iki yeni adım
Aktüel

İçişleri Bakanlığından kadına şiddetin önlenmesi için yeni yılda iki yeni adım

Güncellenerek 1 Ocak 2021'de kullanılmaya başlanacak Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Olay Kayıt Formu sayesinde risk analizlerinin daha etkin yapılması sağlanacak - Bakanlık bünyesinde kurulan ve Ocak 2021'de faaliyete geçirilmesi planlanan 1000 kapasiteli Elektronik Kelepçe İzleme Merkezi ile mevcut izleme kapasitesi daha da artırılarak kadınlara daha etkin koruma sağlanabilecek

Yeniakit Publisher
2020-11-25 15:26:53 -
İçişleri Bakanlığından kadına şiddetin önlenmesi için yeni yılda iki yeni adım

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, aile içi ve kadına şiddetle mücadele kapsamında 1 Ocak 2021'de iki yeni adımı hayata geçirecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, aile içi ve kadına yönelik şiddetle etkin mücadeleye devam ediliyor.

İçişleri Bakanlığınca, bu yıl 234 bin 815 polis ve jandarma personeline aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi. Ülke genelinde Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Büro Amirliği sayısı 1086'ya çıkarıldı.

Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) 620 bin 829 kişi telefonuna indirdi. Uygulama üzerinden bugüne kadar 48 bin 686 ihbar geldi. KADES ihbarlarına daha hızlı müdahale edilebilmesi için 963 adet yüksek performanslı motosiklet alındı.

Şiddet uygulayan şüpheliye yönelik önleyici tedbir kararı yüzde 70 arttı. Ülke genelinde valilikler ve kaymakamlıklarda aile içi ve kadına şiddetle mücadele kapsamında izleme birimleri oluşturuldu.

- Bakanlıktan iki yeni adım

İçişleri Bakanlığı bünyesinde Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Olay Kayıt Formu güncellendi. 1 Ocak 2021'de kullanıma başlayacak yeni formlar sayesinde risk analizlerinin daha etkin yapılması sağlanacak.

Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Olay Kayıt Formu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) ile anlık paylaşıma açıldı.

Yine Bakanlık bünyesinde 1000 kapasiteli Elektronik Kelepçe İzleme Merkezi kuruldu. Ocak 2021'de faaliyete geçirilmesi planlanan merkezle mevcut izleme kapasitesi daha da artırılacak ve teknoloji en üst seviyede kullanılarak kadınlara daha etkin koruma sağlanabilecek.

Bu uygulama sayesinde, şiddete uğrayan veya uğrama ihtimali bulunan daha fazla kadına ulaşılarak, ölüm veya yaralamayla sonuçlanabilecek birçok şiddet olayının önüne geçilebilecek.

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