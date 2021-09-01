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Gündem İçişleri Bakanlığı'ndan göçmen kararı
Gündem

İçişleri Bakanlığı'ndan göçmen kararı

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından alınan karar kapsamında 2 Eylül 2021 tarihinden itibaren Ankara mülki sınırları geçici korumaya kapatıldı. Başka ile kayıtlı olup Ankara'da bulunan göçmenler ise kayıtlı oldukları illere geri gönderilecek.

Yeniakit Publisher
2021-09-01 20:28:00 -
İçişleri Bakanlığı'ndan göçmen kararı

Kararla birlikte Ankara'da olan göçmenler de kayıtlı oldukları illere gönderilecek. İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Ankara ili özelinde göçmenlere yönelik alınan kararları sıraladı. İçişleri Bakanlığı tarafından da konuyla ilgili yapılan açıklamada, 2 Eylül 2021 tarihinden geçerli olmak üzere Ankara'nın mülki sınırlarının geçici korumaya kapatıldığı belirtildi.

"Valilik, Göç İdaresi, Jandarma ve Emniyet'in koordinesinde"

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Ankara ili özelinde göçmenlere yönelik alınan kararları sıraladı. İçişleri Bakanlığı tarafından da konuyla ilgili yapılan açıklamada, 2 Eylül 2021 tarihinden geçerli olmak üzere Ankara'nın mülki sınırlarının geçici korumaya kapatıldığı belirtildi.

Ülkemizde bulunan yabancıların ikamet izni, uluslararası koruma ve geçici koruma iş ve işlemlerini düzenleme ile yetkili ve görevli olan Bakanlığımız koordinasyonunda Ankara Valiliği, Göç İdaresi, Jandarma ve Emniyet birimlerimizin katılımlarıyla yapılan değerlendirmeler sonucunda aşağıdaki kararlar alındı;

2 Eylül 2021 tarihinden geçerli olmak üzere Ankara ili mülki sınırları geçici koruma kaydına kapatıldı.

Ülkemizin başka illerinde kayıtlı olup fiilen Ankara ilinde ikamet eden geçici koruma statü sahibi Suriyeliler tespit edilerek kayıtlı olduğu illere geri gönderilecek ve kayıtlı oldukları illerde ikamet süreçleri bildirim yükümlülüğü getirilerek takip edilecek.

"Kayıtlı oldukları illere gönderilecekler"

Ankara ilindeki göç, uyuşturucu ve asayiş olaylarına kaynaklık eden metruk binalar ve bu binalarda ikamet eden yabancılar tespit edilerek yıkım ve tahliye işlemleri tamamlanacak ve söz konusu yabancılar kayıtlı oldukları illere gönderilecek.

Herhangi bir koruma statüsü ya da ikamet izni bulunmayan düzensiz göçmenlerin kolluk birimlerince yakalanarak geri gönderme prosedürlerinin yerine getirilmesi amacıyla Geri Gönderme Merkezlerinde idari gözetim altına alınmalarına kararlılıkla devam edilecek.

Yabancılara ait vergi levhası olmayan işyerleri ile ilgili olarak gerekli mevzuat çerçevesinde her türlü yaptırım ivedilikle uygulanacak.

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