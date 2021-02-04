İçişleri Bakanlığı'ndan flaş Boğaziçi açıklaması
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolara dair önemli açıklamalarda bulundu.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, başta Boğaziçi protestoları olmak üzere gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.
Çataklı'nın açıklamalarının satırbaşları şu şekilde:
159 kişiden 79'unun terörle irtibatı tespit edildi. Marjinal grupların kışkırtmasına asla müsaade etmeyiz. Hiç kimseye, devletimizin gücünü sınamasını tavsiye etmiyoruz.
Halen İstanbul'da 28 kişinin işlemleri devam etmektedir. Gözaltına alınan 45 kişiden 22'sinin terör örgütleriyle irtibatlı oldukları kesinleşmiştir.
Bu verilerden de anladığınız üzere resim gayet nettir. Netice itibariyle Boğaziçi Üniversitesi ülkemizin en güzide eğitim kurumlarından birisidir. Vatandaşlarımız hiç merak etmesin, bu grupların bütün çabalarına karşı teyakkuzdayız.