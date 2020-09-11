İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 il valiliğine “Yurt ve Pansiyonlarda İzolasyon” konulu yeni bir genelge gönderdi. Genelgede, kontrollü hayat döneminde Kovid-19 salgınıyla mücadelenin aksamadan sürdürülebilmesi için alınan tedbirlere ve belirlenen kurallara uyulmasının elzem olduğu belirtildi.

Belirlenen uygulama, izolasyon koşullarına uyma imkanı olmayan geçici yerlerde kalanlar için de geçerli olurken, izolasyon için tahsis edilecek yurt ve pansiyonların yönetiminin bir mülki idare amirinin genel koordinasyonunda mevcut yöneticilerle olacak.

Uymayana suç duyurusu

İzolasyon kuralına uymayan kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulacak. Bu kişiler valilikler tarafından izolasyon sürecini tamamlatmak adına belirlenen yurt ve pansiyonlara gönderilecek.



1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 72”nci maddesinde yer alan “hasta olanların veya hasta olduğundan şüphe edilenler” ile ilgili hükmü kapsamında, alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:

Buna göre;

1- İzolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan geçici nitelikte yerlerde konaklayan kişilerin izolasyon süreçlerini geçirmek/tamamlatmak üzere valilerce yurt/pansiyon gibi yerler belirlenecek.

2- İlgili Bakanlıklarca valiliklere tahsis edilecek yurtlar veya pansiyonlar aşağıdaki görev paylaşımına göre çalışacak:

- Yurt veya pansiyonların yönetimi Vali tarafından görevlendirilecek bir mülki idare amirinin genel koordinasyonunda mevcut yöneticilerle sağlanacak.

- Valiler tarafından gerekirse diğer kamu kurum ve kuruluşlarından da personel görevlendirilmesi yapılarak, bu yurt veya pansiyonların personel ihtiyacı karşılanacak.

- Yurt veya pansiyonların her türlü temizlik hizmetleri ve diğer lojistik ihtiyaçları AFAD tarafından karşılanacak.

- Yurt veya pansiyonlarda izolasyona tabi tutulması kararlaştırılan kişiler ile görevlendirilen personelin beslenme ihtiyaçları AFAD koordinasyonunda Kızılay tarafından giderilecek.

- Yurt veya pansiyonlarda izolasyona tabi tutulması kararlaştırılan kişilerin sağlık durumlarını gözlemlemek, tıbben gerekli durumlarda sağlık kuruluşlarına sevkini koordine etmek ve görevlendirilen personelin salgınla mücadelede belirlenen tedbirlere uygun çalışmasını sağlamak üzere yeterli sağlık personeli Valiliklerce görevlendirilecek.

- Yurt veya pansiyonlara ziyaretçi kabul edilmeyecek.

- Yurt ve pansiyonların güvenliği mülki idare amiri gözetiminde 24 saat esasına göre kesintisiz sürdürülecek, bunun için yeteri kadar güvenlik/kolluk personeli görevlendirilecek*

3- Hakkında evde/ikametinde izolasyon kararı verilmiş olmakla birlikte geçici ve mevsimlik işlerde çalışan tarım ve inşaat işçileri ile değişik sebeplerden ötürü izolasyon

sürecini geçirecek uygun bir meskeni olmayan kişiler; valiliklerce kendilerine tahsis edilen yurtlara veya pansiyonlara yerleştirilecek ve izolasyon süresi burada tamamlatılacak. Bu kişilerin izolasyon süresince tahakkuk edecek iaşe ve ibate bedeli valiliklerce karşılanacak.

4. Evde izolasyonda olması gerekirken yapılan denetimler sonucunda konutlarını terk

etmek başta olmak üzere değişik şekillerde izolasyon kararına aykırı hareket eden kişiler;

- Haklarında ilgi Genelgelerimiz çerçevesinde gerekli idari işlemler yapılacak ve TCK 195 nci maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulacak.

- Ayrıca Valiliklerce izolasyon sürecini tamamlatmak üzere yurtlara veya

pansiyonlara sevk edilerek zorunlu izolasyona tabi tutulacak.

Vali/Kaymakamlarca söz konusu esaslar çerçevesinde gerekli kararlar Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri uyarınca ivedilikle alınacak.

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek, mağduriyete neden olunmayacak. Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.