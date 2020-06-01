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İçişleri Bakanlığından 81 il valiliğine genelge... Ulaşımda yüzde 50 sınırı kaldırıldı

İçişleri Bakanlığından 81 il valiliğine gönderilen genelgeye göre; şehiriçi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığında yüzde 50 kapasite kullanma zorunluluğu kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 21:55:00 -
İçişleri Bakanlığından 81 il valiliğine genelge... Ulaşımda yüzde 50 sınırı kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı, toplu taşıma ve şehirlerarası yolcu taşımacılığındaki kapasitenin yarısı kadar yolcu taşıma sınırlamasını kaldırdı. Bakanlık, 81 il valiliği ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na konu hakkında yeni bir genelge gönderdi.

'Şehiriçi ve Şahirlerarası Yolcu Taşımacılığı' konulu genelgeye göre şehir içi çalışan toplu taşıma araçlarında ve personel servislerinde araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edileceği yönündeki talimatın yürürlükten kaldırılmasına karar verildi.

Yolcu alma sınırı hıfzıssıhha kurullarına bırakıldı

İçişleri Bakanlığı genelgesinde, toplu taşımadaki oturma düzeni için yüzde 50 kapasite kullanımı zorunluluğu kaldırılırken araçların cinsine ve yoğunluğuna göre ayakta ne kadar yolcu alacaklarına ilişkin karar il ve ilçe hıfzıssıhha kurullarına bırakıldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesinde konu hakkında şu ifadeler yer aldı:

a) Genelgemiz ile tüm şehir içi çalışan toplu taşıma araçlarında ve personel servislerinde araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50'si oranında yolcu kabul edileceği yönündeki talimatımızın yürürlükten kaldırılması,

b) Şehiriçi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığında uygulamanın Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan ekte gönderilen rehberler doğrultusunda gerçekleştirilmesi...

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