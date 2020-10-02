İçişleri Bakanlığı'nca 81 il valiliğine gönderildi! 1 Aralık'a kadar ertelendi

Dünyaya yayılan koronavirüs vaka sayıları artmış durumda. Türkiye tedbirler kapsamında yeni kararlar alıyor.

Sosyal mesafe ihlali, maske kuralını es geçme gibi durumlar sonrası, düğün, kına ve festival gibi etkinliklerde kısıtlamalara gidildi.

Sağlık Bakanlığının önerisi, Koronavirüs Bilim Kurulu’nun tavsiye kararı doğrultusunda, İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Koronavirüs Tedbirleri” konulu ek genelge yolladı.

Genelgede, koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu’nun önerileri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda, birçok tedbir kararı alınarak, uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.

Koronavirüsün dünyada artışı, özellikle Avrupa kıtasında salgında yükselme yaşandığı ve birçok ülkede kişilerin toplu olarak bir araya gelmelerine yönelik yeni kısıtlamalara gidildiği belirtildi.

Genelgeye göre bugünden itibaren sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan etkinlikler, 01 Aralık 2020 tarihine kadar ertelenecek.

İçinde bulunulan kontrollü hayat dönemine bağlı olarak, temizlik, hijyenin yanı sıra maske ve mesafe kuralları baz alınarak olası risklerin ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

Konuya ilişkin Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı yazı