İçişleri Bakanlığına çağrı: Hemen matematiksel istatistik çıkarın

yeniakit.com.tr Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü ve gazetemiz yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, dün bir polis memuru tarafından başından vurularak şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi olayı hakkında İçişleri Bakanlığının hemen matematiksel istatik çıkarması gerektiğini söyledi. Karahasanoğlu, kaç polis memurunun, Verdi’yi şehit eden İsmail Hakkı Sarıcaoğlu ile benzer özellikleri gösterdiğinin tespit edilmesi gerektiğini belirtti.

Karahasanoğlu, Fatin Dağıstanlı’nın sunumuyla Akit TV’de ekrana gelen Manşetlerin Dili programında, şehit Altuğ Verdi olayına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Matematiksel istatistik çıkarın

Cinayetle ilgili, “Rize bir mesaj mıdır?” diyen Karahasanoğlu şunları söyledi:

“Hemen matematiksel bir istatistik çıkarması lazım İçişleri Bakanlığının. Benzer durumda olan kaç polis memurumuz vardır? Yani bir üniversiteyi kazanmış, bir başka yere gitmek istiyor, tayinini istiyor. Ama başaramıyor, şu veya bu sebeple. Yeni memur olduğu için olabilir, başka gerekçeler olabilir, orada boş kadro olmayabilir, vs. Bu şekilde kaç yüz, hatta kaç bin memurumuz var? Bunun hemen bir profilinin çıkartılması gerekir, fotoğrafın çekilmesi gerekir.

Arkasında derin bir el var mı?

Sonra bunların içerisinde ne kadarı böyle absürt itilaflara girmiştir, en azından söz tartışmasına girmiştir, kaçı da böyle silahına dayanmıştır? Acaba arkasında derin bir el var mıdır?

Bu konuda Emniyet’in kendi mensubuna yönelik bu saldırı sebebiyle arka planı derinlemesine masaya yatırması gerekir.”