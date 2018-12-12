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İçişleri Bakanlığına çağrı: Hemen matematiksel istatistik çıkarın

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’yi şehit eden İsmail Hakkı Sarıcaoğlu ile benzer özellikleri taşıyan polis memurlarının tespit edilmesi için, İçişleri Bakanlığının hemen matematiksel bir istatistik çıkarması gerektiğini söyledi.

12 Aralık 2018 Çarşamba 11:30

 yeniakit.com.tr  Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü ve gazetemiz yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, dün bir polis memuru tarafından başından vurularak şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi olayı hakkında İçişleri Bakanlığının hemen matematiksel istatik çıkarması gerektiğini söyledi. Karahasanoğlu, kaç polis memurunun, Verdi’yi şehit eden İsmail Hakkı Sarıcaoğlu ile benzer özellikleri gösterdiğinin tespit edilmesi gerektiğini belirtti.

Karahasanoğlu, Fatin Dağıstanlı’nın sunumuyla Akit TV’de ekrana gelen Manşetlerin Dili programında, şehit Altuğ Verdi olayına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Matematiksel istatistik çıkarın

Cinayetle ilgili, “Rize bir mesaj mıdır?” diyen Karahasanoğlu şunları söyledi:

Hemen matematiksel bir istatistik çıkarması lazım İçişleri Bakanlığının. Benzer durumda olan kaç polis memurumuz vardır? Yani bir üniversiteyi kazanmış, bir başka yere gitmek istiyor, tayinini istiyor. Ama başaramıyor, şu veya bu sebeple. Yeni memur olduğu için olabilir, başka gerekçeler olabilir, orada boş kadro olmayabilir, vs. Bu şekilde kaç yüz, hatta kaç bin memurumuz var? Bunun hemen bir profilinin çıkartılması gerekir, fotoğrafın çekilmesi gerekir.

Arkasında derin bir el var mı?

Sonra bunların içerisinde ne kadarı böyle absürt itilaflara girmiştir, en azından söz tartışmasına girmiştir, kaçı da böyle silahına dayanmıştır? Acaba arkasında derin bir el var mıdır?

Bu konuda Emniyet’in kendi mensubuna yönelik bu saldırı sebebiyle arka planı derinlemesine masaya yatırması gerekir.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 11:30
  1. Rize
  2. Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü
  3. Ali İhsan Karahasanoğlu
  4. Fatin Dağıstanlı
  5. Akit TV
  6. Manşetlerin Dili
  7. Altuğ Verdi
  8. İsmail Hakkı Sarıcaoğlu
  9. İçişleri Bakanlığı

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  • nuhnuh18 dk önce
    Kısasa kısas gelmediği sürece kafası bozulan sinek öldürür gibi adam öldürmeye devam edecektir. Türkiye de bir sürü de hafiflertici sebepler var. Duruşmalarda kravat taksan pişman numarası çeksen iyi halden indirimler yapılıyor. Cinayet işlemeden evvel kurgu yapıp muhtemelen nasıl olsa belli bir sene sonunda bırakılırım diye düşüyor olmalılar. İnsan hayatı kutsaldır. Kimse haksız yere bir cana kıyamaz başkasının yaşama hakkını sonlandıramaz. Suçsuz yere can alan kendi canını da vermelidir. Bu böyle olmadığı sürece bu katliamlara çözüm bulamazsınız ve şikayetler hep boşunadır. ?
  • eminemin20 dk önce
    Bu pek doğru bir adım olmaz! Alçağın biri, bir bahane ile cinayet işledi diye, cinayet bahanesini gündeme getirerek "çözüm bulmaya" çalışmak yeni bahanelerle yeni cinayetlere kapı açabilir! ŞU AN Sorulması gereken: böyle tiplemeleri kim nasıl polis yapabiliyor? geçen otobüste seyahat ediyorum, gecenin kaçı uyuya kalmışım. Aniden biri omuzumu dürtükledi: "KİMLİİİK" dedi. İşte böyle en basit adap ve insaniyetten uzak tiplemeler Emniyeti bozuyor!!!! Gözden düşürüyor.
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