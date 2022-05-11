İçişleri Bakanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı'ndan Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu!

Göç İdaresi Başkanlığı tarafından, ırkçı açıklamaları ile yabancı düşmanlığına öncülük eden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

İçişleri Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü ile Göç İdaresi Başkanlığı'nın suç duyurusu dilekçeleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu'na ulaştı.

'Kamu güvenliğini tehlikeye düşürecek mahiyette olduğu açıktır'

Ümit Özdağ'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarının yanı sıra yazılı ve görsel medyaya yansıyan değerlendirmelerine yer verilen dilekçelerde, sığınmacılar üzerinden toplumsal barış ve huzurun hedef alındığı belirtildi.

Ümit Özdağ hakkındaki dilekçelerde, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

Söz konusu açıklamaların, halkı yabancılara karşı kin ve tahrike yönlendirdiği, demokratik toplum gerekleriyle bağdaşmayan, kamu barışını, kamu düzenini ve kamu güvenliğini tehlikeye düşürecek mahiyette olduğu açıktır.