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İçişleri Bakanlığı: Van'ın kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2020-06-16 08:15:49 -
İçişleri Bakanlığı: Van'ın kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, Van'ın Çaldıran ilçesi Tendürek kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Van'ın Çaldıran ilçesi Tendürek kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi, silah ve mühimmatlar ele geçirildi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

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