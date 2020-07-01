İçişleri Bakanlığı: Türkiye'den gönderilen yabancı terörist savaşçı sayısı 338 oldu
İçişleri Bakanlığı, Belçika vatandaşı 9 yabancı terörist savaşçının daha sınır dışı edilmesiyle, Türkiye'den gönderilen yabancı terörist savaşçı sayısının 338 olduğunu bildirdi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadeleri sürüyor.
Belçika vatandaşı 9 yabancı terörist savaşçı, ülkesine sınır dışı edildi. Böylelikle 11 Kasım 2019'dan bu yana 113'ü AB, ABD ve Avustralya uyruklu olmak üzere toplam 338 yabancı terörist savaşçı, Türkiye'den gönderildi.