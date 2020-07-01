  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset

İçişleri Bakanlığı: Türkiye'den gönderilen yabancı terörist savaşçı sayısı 338 oldu

İçişleri Bakanlığı, Belçika vatandaşı 9 yabancı terörist savaşçının daha sınır dışı edilmesiyle, Türkiye'den gönderilen yabancı terörist savaşçı sayısının 338 olduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-01 11:29:00 -
İçişleri Bakanlığı: Türkiye'den gönderilen yabancı terörist savaşçı sayısı 338 oldu

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadeleri sürüyor. 

Belçika vatandaşı 9 yabancı terörist savaşçı, ülkesine sınır dışı edildi. Böylelikle 11 Kasım 2019'dan bu yana 113'ü AB, ABD ve Avustralya uyruklu olmak üzere toplam 338 yabancı terörist savaşçı, Türkiye'den gönderildi.

 

Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı