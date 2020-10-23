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Aktüel İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'dan "Van depremi" açıklaması:
Aktüel

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'dan "Van depremi" açıklaması:

"Türkiye'nin Van depremi sürecini başarılı bir şekilde yönettiği, deprem sonrası yapılanlarla ortaya çıkmıştır"

Yeniakit Publisher
2020-10-23 15:05:16 -
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'dan "Van depremi" açıklaması:

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Türkiye'nin Van depremi sürecini başarıyla yönettiğinin, deprem sonrası yapılanlarla da ortaya çıktığını vurguladı.

Çataklı, HDP'nin Van depreminin 9. yılı dolayısıyla yaptığı paylaşımda yer alan iddialara yanıt verdi.

Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Van depremi sonrası yürütülen çalışmaları aktararak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'nin Van depremi sürecini başarılı bir şekilde yönettiği deprem sonrası yapılanlarla da ortaya çıkmıştır. HDP'nin yanlış bilgi ve hezeyanlarına rakamlarla cevabımızdır." ifadesini kullandı.

- 25 bin 742 kalıcı konut hak sahiplerine teslim edildi

Çataklı'nın paylaştığı, AFAD'ın Van depremi sonrası bölgede gerçekleştirdiği çalışmaları içeren görselde şu bilgilere yer verildi:

"8 bin 243 görevli, 76 bin 802 çadır, 732 iş makinesi ve araç, 26 ambulans, 3 bin 812 soba, 336 bin 89 battaniye bölgeye sevk edildi. Yardımlar için 77 THY, 76 askeri, 20 özel kargo uçağı ile 251 tarifeli sefer hızla bölgeye ulaştırıldı. 252 vatandaşımız kurtarıldı. 25 bin 742 kalıcı konut hak sahiplerine teslim edildi. Getirilen kaynak suyu ile Van'ın 2060'a kadar su ihtiyacı karşılandı. Van için harcanan toplam miktar 11 milyar 127 milyon 855 bin 592 lira 3 kuruş."


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