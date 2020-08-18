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Gündem İçişleri Bakanlığı: Silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi
Gündem

İçişleri Bakanlığı: Silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Hakkari'nin Merkez ilçesine bağlı Kavaklı köyü kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-18 20:33:00 -
İçişleri Bakanlığı: Silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi

Türkiye sınır içinde ve sınır ötesinde düzenlediği operasyonlarla eli kanlı terör örgütü PKK'ya nefes aldırmıyor.

Bu kapsamda Hakkari ilinde de operasyonlar sürüyor.

İçişleri Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasına göre; ilde yapılan operasyonda 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

İşte Bakanlıktan yapılan o açıklama:

İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari-Merkez ilçe Kavaklı köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Özel Harekat (PÖH) timlerince gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir.

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