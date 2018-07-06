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İçişleri Bakanlığı personel alımı yapacak! İşte ayrıntılar...

İçişleri Bakanlığı en az ön lisans mezunu olmak üzere bin 117 personel alımı yapacak. Konuyla ilgili detaylar haberimizde...

06 Temmuz 2018 Cuma 15:44
İçişleri Bakanlığı personel alımı yapacak! İşte ayrıntılar...

İçişleri Bakanlığı Devlet Personel Başkanlığı, resmi sitesinden duyurduğu ilanla bin 117 personel alacağını duyurdu.

Duyuruda, "657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde Bakanlığımız taşra teşkilatı Valilik, Kaymakamlık, İl ve İlçe nüfus birimlerinde istihdam edilmek üzere aşağıdaki Ek-1 sayılı tabloda dağılımı gösterilen toplam bin 117 adet sözleşmeli "Büro Personeli" pozisyonlarına personel alımı yapılacaktır" denildi.

GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak,

2-En az ön lisans mezunu olmak,

3-1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1983 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar)

4-ÖSYM tarafından 2016 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; Lisans mezunları için KPSSP(3), Ön lisans mezunları için KPSSP(93) puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, KPSS puan türü esas alınmak suretiyle yapılacak olan başarı puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı adayın içerisinde bulunmak.

5-Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B Sözleşmeli Büro Personeli pozisyonunda tam zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adaylar hariç olmak üzere)

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 15:44
  1. İçişleri Bakanlığı
  2. ÖSYM
  3. Bakanlar Kurulu

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