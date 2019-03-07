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İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? | İçişleri Bakanlığı personel alımı

İçişleri Bakanlığı tarafından başvurusu alınan 1.200 personel alımı için süreç şubat ayının son günlerinde sona ermişti. Büro personeli başta olmak üzere toplam 6 farklı unvanda gerçekleştirilen İçişleri Bakanlığı personel alımı başvurusu için şimdi gözler sonuç aşamasına çevrilmiş durumda. Peki, İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konuya ilişkin detaylar...

07 Mart 2019 Perşembe 17:47
İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? | İçişleri Bakanlığı personel alımı

İçişleri Bakanlığı tarafından başvurusu alınan 1.200 personel alımı için süreç şubat ayının son günlerinde sona ermişti. Büro personeli başta olmak üzere toplam 6 farklı unvanda gerçekleştirilen İçişleri Bakanlığı personel alımı başvurusu için şimdi gözler sonuç aşamasına çevrilmiş durumda. Peki, İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konuya ilişkin detaylar...

İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

İçişleri Bakanlığı tarafından alınacak olan personel alımı sonuçları, kurumun yaptığı değerlendirmelere göre 21 Mart 2019 tarihinde erişime açılacak. 

Konuyla ilgili bir duyuru yayımlayan İçişleri Bakanlığı, adaylarla şu bilgileri paylaştı;

"4/B Sözleşmeli Personel Sınavına başvuran fakat İş Talep Formunun çıktısını alamayan adaylar, turkiye.gov.tr sitesindeki sınav başvuru linkinden (https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-bakanligi-personel-sinav-basvurusu) giriş yaparak en geç 13 Mart 2019 tarihi saat 16:30’a kadar İş Talep Formlarını alabileceklerdir."

Sözlü sınavda neler sorulacak?

4/B sözleşmeli personel alımı sözlü olarak tek aşamada yapılır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, ilgili Sınav Komisyonunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan) ,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, konularında (10 puan), olmak üzere 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 17:47
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