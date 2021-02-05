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Gündem İçişleri Bakanlığı personel alımı açıklandı mı?
Gündem

İçişleri Bakanlığı personel alımı açıklandı mı?

İçişleri Bakanlığı personel alımı için başvurular ocak ayında tamamlandı. İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçlarının açıklanmasının ardından sınav düzenlenecek. Adaylar sürece ilişkin detayları merak ediyor. İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçlarının ne zaman duyurulacağı araştırılıyor. Peki, İçişleri Bakanlığı personel alımı açıklandı mı? İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman belli olacak? İçişleri Bakanlığı sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-05 20:44:00 -
İçişleri Bakanlığı personel alımı açıklandı mı?

İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçlarının ne zaman duyurulacağı araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı personel alımı sınav başvuruları 25 Ocak ve 29 Ocak tarihleri arasında alınmıştı. Sınav 22 Mart-08 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılacak. Sınava katılacak olan adayların listesi mart ayında belli olacak.

İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman belli olacak?

İçişleri Bakanlığı personel alımı sınav başvuruları 25 Ocak Pazartesi günü 10:30'da alınmaya başladı, 29 Ocak Cuma günü saat 17:30 itibariyle alımlar tamamlandı.

Sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait Bakanlık merkez ve taşra teşkilatına ilişkin il ve unvan bazlı listeler ile günlü katılım listeleri 05 Mart 2021 tarihinde Bakanlığın internet sitesinde yayımlanacak.

Aynı puan türü ve pozisyon için başvuran adaylardan en son adayın aldığı puan ile aynı puana sahip adaylar da sözlü sınavına katılacak. Aynı puana sahip adaylar soyadı sıralamasına göre belli olacak. Sınav 22 Mart-08 Nisan 2021 tarihleri arasında düzenlenecek.

İçişleri Bakanlığı sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

Giriş (sözlü) sınavına girmeye hak kazanan adaylara ait günlü katılım listeleri, sınav yerleri, sınav tarihleri ve ilgili diğer bilgiler Bakanlığın internet adresi üzerinden duyurulacak.

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