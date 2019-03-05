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İçişleri Bakanlığı personel alımı 2019 başvuru sonuçları açıklandı mı?

İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı 2019 personel alımı başvuruları 21 Şubat ve 26 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. 1200 personel alımında adaylar ancak bir pozisyon unvanın sınavına başvurabildiler. Bu başvuru sadece bir ile veya Bakanlığa yapıldı. Birden fazla pozisyon unvanına veya birden fazla ile ya da il ile birlikte Bakanlığa yapılan başvurular kabul edilmedi. Şimdi gözler sonuç tarihine çevrildi. Başvuruların açıklanacağı tarihi merak eden vatandaşlar İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtını bu yazımızdan bulabilirler.

05 Mart 2019 Salı 16:31
İçişleri Bakanlığı personel alımı 2019 başvuru sonuçları açıklandı mı?

İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı 2019 personel alımı başvuruları 21 Şubat ve 26 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. 1200 personel alımında adaylar ancak bir pozisyon unvanın sınavına başvurabildiler. Bu başvuru sadece bir ile veya Bakanlığa yapıldı. Birden fazla pozisyon unvanına veya birden fazla ile ya da il ile birlikte Bakanlığa yapılan başvurular kabul edilmedi. Şimdi gözler sonuç tarihine çevrildi. Başvuruların açıklanacağı tarihi merak eden vatandaşlar İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtını bu yazımızdan bulabilirler.

İçişleri Bakanlığı personel alımı 2019 başvuru sonuçları açıklandı mı?

Bakanlığın yayınladığı kılavuza göre, personel alımı için başvuru sonuçları 21 Mart 2019 tarihinde açıklanacak. Başvuru sonuçları, İçişleri Bakanlığı'nın resmi internet adresi www.icisleri.gov.tr üzerinden duyurulacak.

Bakanlığın Sözleşmeli Personel Alımına İlişkin Yayınladığı Kılavuz İçin Tıklayınız

Sınav İtirazı nasıl yapılır?

Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilen Kesin Olmayan Giriş(Sözlü) Sınavı Başarı Listelerine itirazlar, listelerin ilan edildiği tarihten itibaren 2 iş günü içinde mesai saatleri içerisinde adayların sınava girdikleri ilgili Sınav Komisyonlarına bir dilekçe ile itirazda bulunulan hususun belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir. İlgili sınav komisyonları itirazları 3 iş günü içinde sonuçlandıracaktır. İtiraz sonuçlarına göre asıl ve yedek adaylardan oluşan Kesinleşmiş Giriş(Sözlü) Sınavı Başarı Listeleri Bakanlığımızca belirlenecek tarihte www.icisleri.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. İlgili sınav komisyonlarınca verilen kararlar kesin olup ilan edilen süre içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 16:31
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