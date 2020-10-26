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Aktüel İçişleri Bakanlığı: "Kovid-19 tedbirlerine uymadığı tespit edilen kişi ve işletmeler hakkında 372 suç duyurusunda bulunuldu."
Aktüel

İçişleri Bakanlığı: "Kovid-19 tedbirlerine uymadığı tespit edilen kişi ve işletmeler hakkında 372 suç duyurusunda bulunuldu."

Yeniakit Publisher
2020-10-26 16:23:13 -
İçişleri Bakanlığı: "Kovid-19 tedbirlerine uymadığı tespit edilen kişi ve işletmeler hakkında 372 suç duyurusunda bulunuldu."
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