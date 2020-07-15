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İçişleri Bakanlığı: "İkna çalışmasıyla gri kategorideki terörist teslim oldu"

Yeniakit Publisher
2020-07-15 14:57:18 -
İçişleri Bakanlığı: "İkna çalışmasıyla gri kategorideki terörist teslim oldu"

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışmasıyla gri kategorideki teröristin teslim olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık ile emniyet ve jandarma unsurlarının, bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmasına yönelik yürüttüğü ikna çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışmaları sonucunda, Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Bu yıl yürütülen ikna çalışmaları neticesinde toplam 106 teröristin teslim olması sağlandı.

Terör örgütündeki çözülmenin artarak devam etmesi bekleniyor.

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