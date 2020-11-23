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Aktüel İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu, PKK'dan kaçan 4 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
Aktüel

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu, PKK'dan kaçan 4 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-23 16:54:30 -
İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu, PKK'dan kaçan 4 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
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