içişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Van Çaldıran Tendürek kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri tarafından düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirilmiş, silah
içişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Van Çaldıran Tendürek kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri tarafından düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirilmiş, silah ve mühimmatları ele geçirilmiştir.
içişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Van Çaldıran Tendürek kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri tarafından düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirilmiş, silah ve mühimmatları ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."