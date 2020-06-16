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Aktüel

içişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Van Çaldıran Tendürek kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri tarafından düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirilmiş, silah

içişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Van Çaldıran Tendürek kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri tarafından düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirilmiş, silah ve mühimmatları ele geçirilmiştir.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 08:14:11 -
içişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Van Çaldıran Tendürek kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri tarafından düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirilmiş, silah

içişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Van Çaldıran Tendürek kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri tarafından düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirilmiş, silah ve mühimmatları ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

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