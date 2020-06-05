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Aktüel

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt Baykan ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda, Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando, Güvenlik Korucularının katıldığı operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etki

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt Baykan ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda, Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando, Güvenlik Korucularının katıldığı operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 13:12:56 -
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt Baykan ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda, Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando, Güvenlik Korucularının katıldığı operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etki

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt Baykan ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda, Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando, Güvenlik Korucularının katıldığı operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir."

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