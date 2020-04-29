İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Kars- Kağızman ilçesi Çemçe bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı Komando birlikleri tarafından gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmişti
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Kars- Kağızman ilçesi Çemçe bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı Komando birlikleri tarafından gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Kars- Kağızman ilçesi Çemçe bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı Komando birlikleri tarafından gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir."