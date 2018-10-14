İçişleri Bakanlığı hazırlık yapıyor! Yüzlerce muhtar görevden alınacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "PKK'nın tehditlerine boyun eğen muhtarlar var, bunları affetmeyiz" açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık Doğu ve Güneydoğu'da çok sayıda muhtarı görevden almak üzere çalışma başlattı.14 Ekim 2018 Pazar 12:26
İçişleri Bakanlığı tarafından 635 korucunun görevden uzaklaştırılmasının ardından benzer bir çalışma muhtarlar için başlatıldı.
Ayrıntılı inceleme başlatıldı
Doğu ve Güneydoğu'da görev yapan muhtarlar, bakanlık tarafından ayrıntılı incelemeye alındı. Yenişafak'ta yer alan habere göre İçişleri Bakanlığı, istihbarat kurumlarının raporları doğrultusunda, KCK'yla irtibatları olduğu iddiasıyla çok sayıda muhtarı görevden almaya hazırlanıyor.
Öte yandan Van'da gözaltına alınan 3 muhtar tutuklandı.
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