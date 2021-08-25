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Gündem İçişleri Bakanlığı güzel haberi duyurdu! Suikastçı 'Rojin Amed' imha edildi
Gündem

İçişleri Bakanlığı güzel haberi duyurdu! Suikastçı 'Rojin Amed' imha edildi

İçişleri Bakanlığı, 19 Ağustos'ta Van'ın Çatak ilçesinde etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin sözde Botan Eyaleti, Kato Jirka Bölgesinde suikastçı olarak faaliyet yürüten ve terörden arananlar listesinin gri kategorisinde yer alan 'Rojin Amed' kod adlı Fidan Kurtpınar olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-08-25 11:59:00 -
İçişleri Bakanlığı güzel haberi duyurdu! Suikastçı 'Rojin Amed' imha edildi

Van'ın Çatak ilçesinde 19 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin kimliği belirlendi.

İçişleri Bakanlığı, etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin sözde Botan Eyaleti, Kato Jirka Bölgesinde suikastçı olarak faaliyet yürüten ve terörden arananlar listesinin gri kategorisinde yer alan 'Rojin Amed' kod adlı Fidan Kurtpınar olduğunu açıkladı.

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