İçişleri Bakanlığı güzel haberi duyurdu! Suikastçı 'Rojin Amed' imha edildi
İçişleri Bakanlığı, 19 Ağustos'ta Van'ın Çatak ilçesinde etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin sözde Botan Eyaleti, Kato Jirka Bölgesinde suikastçı olarak faaliyet yürüten ve terörden arananlar listesinin gri kategorisinde yer alan 'Rojin Amed' kod adlı Fidan Kurtpınar olduğunu belirtti.
Van'ın Çatak ilçesinde 19 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin kimliği belirlendi.
İçişleri Bakanlığı, etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin sözde Botan Eyaleti, Kato Jirka Bölgesinde suikastçı olarak faaliyet yürüten ve terörden arananlar listesinin gri kategorisinde yer alan 'Rojin Amed' kod adlı Fidan Kurtpınar olduğunu açıkladı.