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Gündem İçişleri Bakanlığı duyurdu: Yüzlerce düzensiz göçmen yakalandı
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İçişleri Bakanlığı duyurdu: Yüzlerce düzensiz göçmen yakalandı

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İçişleri Bakanlığı duyurdu: Yüzlerce düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanlığı, 81 ildeki denetimlerde 25 göçmen kaçakçısı ile 355 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, düzensiz göçe yönelik tüm illerde denetimler yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, 26 bin 236 personelin görev aldığı çalışmalar kapsamında 5 bin 400 noktada, 3 bin 795 metruk bina, 7 bin 447 umuma açık yer, 449 terminal ve 2 bin 451 diğer yerler olmak üzere 14 bin 142 yerin kontrol edildiği vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Denetimlerimizde 3'ü yabancı uyruklu olmak üzere 25 göçmen kaçakçısı, 427 bin 968 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde 355 düzensiz göçmen yakalandı. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.

Ülkemizin huzur ve güvenliği için düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman polisimizi, jandarmamızı, Sahil Güvenliğimizi, Göç İdaresi Başkanlığımızı, daire başkanlıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

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