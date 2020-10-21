İçişleri Bakanlığı duyurdu! Yakalanan terörist bakın kimin oğlu çıktı

Sağ olarak ele geçirilen terörist, halen yurt dışında kaçak olan BDP eski Genel Başkanı, 24. Dönem HDP Muş Milletvekili Demir Çelik’in “gri” kategoride aranan oğlu Savaş kod adlı Yoldaş Selim Çelik olduğu ortaya çıktı

Hatay Amanoslar’da bölgede keşif ve gözetleme icra eden güvenlik korucularının operasyonu neticesinde, 1 terörist ölü, 1 terörist sağ olarak ele geçirildi.

HDP'li vekilin oğlu çıktı

Sağ olarak ele geçirilen teröristin; bir dönem Varto Belediye Başkanlığı, 2008- 2010 yıllarında Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkanlığı ile 24. Dönem HDP Muş Milletvekilliği görevlerini yürüten ve halen yurt dışında kaçak olan Demir Çelik’in oğlu, terörden arananlarda gri kategoride yer alan Savaş kod adlı Yoldaş Selim Çelik olduğu ortaya çıktı.

Yakalanan terörist Savaş kod adlı Yoldaş Selim Çelik ile birlikte 2 uzun namlulu silah, 1 tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.