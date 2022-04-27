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Siyaset İçişleri Bakanlığı duyurdu: Uşak Valisi Funda Kocabıyık merkeze çekildi
Siyaset

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Uşak Valisi Funda Kocabıyık merkeze çekildi

İçişleri Bakanlığı, Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın görevlendirilmek üzere merkeze çekildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-27 10:23:00 - 2022-04-27 11:17:40
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Uşak Valisi Funda Kocabıyık merkeze çekildi

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, geçici olarak merkezde görevlendirildi.

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Uşak Valisi Funda Kocabıyık geçici görevle İçişleri Bakanlığı emrine görevlendirilmiştir" bilgisi paylaşıldı.

'Merkeze çekilmek' pasif göreve alınmak anlamına geliyor. İçişleri Bakanlığı'nda görevlendirilen valilerin özlük hakları aynı şekilde devam ediyor.

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Yorumlar

kriptolar, tuzluklar devreye gireceği anı kollar her zaman...tümünün inlerine girilmeli!! batılı bildirici 10 şerefsiz büyükelçiyle aynı hukuk/mahkum hassasiyetine sahip olanlar başka zamanlar suskun kalanlar olağan şüphelidir , takibi şarttır

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