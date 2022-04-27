İçişleri Bakanlığı duyurdu: Uşak Valisi Funda Kocabıyık merkeze çekildi
İçişleri Bakanlığı, Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın görevlendirilmek üzere merkeze çekildiğini açıkladı.
Uşak Valisi Funda Kocabıyık, geçici olarak merkezde görevlendirildi.
Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı.
Açıklamada, "Uşak Valisi Funda Kocabıyık geçici görevle İçişleri Bakanlığı emrine görevlendirilmiştir" bilgisi paylaşıldı.
'Merkeze çekilmek' pasif göreve alınmak anlamına geliyor. İçişleri Bakanlığı'nda görevlendirilen valilerin özlük hakları aynı şekilde devam ediyor.