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Gündem

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Terör listesine bir çizik daha

İçişleri Bakanlığı, terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan 1, turuncu kategoride 1 terörist olmak üzere toplam 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-08-06 00:35:00 -
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Terör listesine bir çizik daha

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hakkari Yüksekova Tilören bölgesinde sabaha saatlerinde İHA ile örgüt mensuplarınca kullanıldığı tespit edilen sığınağa yapılan hava harekatında aralarında turuncu kategoride yer alan 'Vejin' kod adlı Zana Kılıçoğlu'nun olduğu 2 terörist etkisiz hale getirildi. Eren- 5 Operasyonları kapsamında Mardin Nusaybin Çalıköy Mahallesi kırsalında Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 1 teröristin, Terör Arananlar listesinde gri kategoride yer alan 'Cilo' kod adlı Süleyman Öztürk olduğu belirlendi. Operasyonlarda 3 PKK/KCK terör örgütü mensubu da ölü olarak ele geçirildi" ifadelerine yer verildi.

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