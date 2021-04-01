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Gündem İçişleri Bakanlığı duyurdu, Kısıtlamadan muaf tutulacaklar
Gündem

İçişleri Bakanlığı duyurdu, Kısıtlamadan muaf tutulacaklar

Vatandaşlara İçişleri Bakanlığı'ndan müjde geldi! Borçlarının ikinci taksitini ödemek üzere kamu kurumlarına gidecek vatandaşlar 31 Mart'ta başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 10:48:00 -
İçişleri Bakanlığı duyurdu, Kısıtlamadan muaf tutulacaklar

İçişleri Bakanlığı, "Borçlarının ikinci taksitini ödemek üzere vergi daireleri ile diğer kamu idarelerine gidecek vatandaşlar ile ödemelerin yapılması için açık bulundurulacak vergi dairelerinde ve kamu idarelerinde görevli personel, güzergah ve muafiyet sebebiyle sınırlı olacak şekilde ve gerekli belgeleri veya kurum kimliklerini ibraz etmek kaydıyla 31 Mart 2021 günü 21.00’de başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasından gece saat 24.00’e kadar muaf tutulacak." açıklaması geldi.

Yapılan açıklama şöyle:

Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçların ikinci taksitinin son ödeme süresi bugün saat 24.00’te sona erecektir.

Bu nedenle yapılandırma borçlarının ikinci taksitini ödemek üzere vergi daireleri ile diğer kamu idarelerine gidecek vatandaşlar ile ödemelerin yapılması için açık bulundurulacak vergi dairelerinde ve kamu idarelerinde görevli personel, güzergah ve muafiyet sebebiyle sınırlı olacak şekilde ve gerekli belgeleri veya kurum kimliklerini ibraz etmek kaydıyla 31 Mart 2021 günü 21.00’de başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasından gece saat 24.00’e kadar muaf tutulacak.

 

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