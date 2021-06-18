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Gündem İçişleri Bakanlığı duyurdu: 'Erdal Uğur' kod adlı terörist teslim oldu!
Gündem

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 'Erdal Uğur' kod adlı terörist teslim oldu!

İçişleri Bakanlığı, Terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan, Yeşil kategoride aranan 'Erdal Uğur' kod adlı Özgür Abik'in Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-18 10:09:00 - 2021-06-18 10:23:28
İçişleri Bakanlığı duyurdu: 'Erdal Uğur' kod adlı terörist teslim oldu!

İçişleri Bakanlığı, yeşil kategoride aranan PKK/KCK mensubu teröristin teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlık'tan yapılan bilgilendirmede şu ifadeler yer aldı:

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan Erdal Uğur kod adlı Özgür Abik isimli örgüt mensubu Mardin ilinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

2009 yılında terör örgütüne katılan, Irak ve Suriye'de faaliyet gösteren örgüt mensubu son olarak örgütün sözde -Gap Riha- alanında sorumlu düzeyde faaliyet göstermekteydi.

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