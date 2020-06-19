İçişleri Bakanlığı duyurdu: 66 ilimizde koronavirüs karantinası
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; koronavirüs salgını sürecinde, 66 ilde bulunan toplam 578 yerleşim yerinde, 508.678 kişi karantina altına alındı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ''Koronavirüs salgını sürecinde, 66 ilimizde, 5 İlçe 3 İlçe, 2 İlçe Merkezi), 17 Belde, 259 Köy, 257 Mahalle, 40 mezara olmak üzere toplam 578 yerleşim yerinde, 508.678 kişi karantina altına alınmıştır.'' denildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında il ve ilçelerde mülki idare amirleri başkanlığındaki Umumi Hıfzısıhha kurullarınca, yerleşim yerlerine ilişkin karantina kararları alınmaya devam etmektedir.
Bu kapsamda bugün saat 13.00 itibarıyla 28 ilimizdeki, 2 belde, 28 köy, 40 mahalle ve 6 mezra olmak üzere toplam 76 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır.
Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 48.170’dir.
Öte yandan 66 ildeki 502 yerleşim yerinde ise karantina kararı kaldırılmıştır.
Ülkemizde koronavirüs salgını sürecinde; 19.06.2020 tarihi itibarıyla 66 ilimizde, 5 İlçe 3 İlçe, 2 İlçe Merkezi), 17 Belde, 259 Köy, 257 Mahalle, 40 mezara olmak üzere toplam 578 yerleşim yerinde, 508.678 kişi karantina altına alınmıştır.