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Siyaset İçişleri Bakanlığı duyurdu: 39 bin kişi hakkında işlem yapıldı
Siyaset

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 39 bin kişi hakkında işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre hafta sonu boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 39 bin 146 kişi hakkında adli ya da idari işlem yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 09:33:00 - 2020-12-14 09:54:53
İçişleri Bakanlığı duyurdu: 39 bin kişi hakkında işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama yaptı:

Covid-19 salgını ile mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığımızın korunmasına yönelik olarak uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmektedir.

Bu kapsamda; hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise Cuma akşamı saat 21.00’den Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlanmıştır. İkincisini uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız büyük oranda uyum sağlamıştır. Kısıtlama kararına uymayan vatandaşlarımıza ise idari ya da adli işlem uygulanmıştır.

7 Aralık Pazartesi gününden itibaren hafta içi saat 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 11 Aralık Cuma akşamı saat 21.00’den 14 Aralık Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 39 bin 146 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır.

Koronavirüsle mücadelede alınan tedbirler, yapılan sıkı denetimler, rakamlara olumlu yansımaya başlamıştır. Ancak virüs ile mücadele henüz bitmiş değildir. Rehavete kapılmadan, temizlik, maske ve mesafe başta olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz.

Aziz milletimize; tüm bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakârlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz.

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