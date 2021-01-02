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Gündem İçişleri Bakanlığı duyurdu: 33 ilde dev operasyon! 267 kişi gözaltına alındı
Gündem

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 33 ilde dev operasyon! 267 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; yılbaşında eylem yapma ihtimali olan 267 kişinin 33 ilde düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-01-02 10:15:00 -
İçişleri Bakanlığı duyurdu: 33 ilde dev operasyon! 267 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı yılbaşında eylem yapma ihtimali olan 267 kişinin 33 ilde düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı'nın son dakika açıklaması şöyle:

Ülke genelinde, dini istismar eden terör örgütlerine müzahir şahısların yılbaşında eylem yapabilme ihtimaline karşı 20-31 Aralık 2020 tarihleri arasında Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde 33 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda; 106’sı Türk, 161’i Yabancı uyruklu olmak üzere toplam 267 şahıs gözaltına alınmıştır.

Ayrıca çatışma bölgeleri ile bağlantılı YTS’lere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 69 yabancı uyruklu şahıs gerekli idari işlemlerin yapılabilmesi amacıyla İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edilmiştir. 

Operasyonlar neticesinde şahıslarla bağlantılı yerlerde yapılan aramalarda;

-3 Adet Tüfek,
-3 Adet Tabanca,
-776 Adet Fişek,
-Yaklaşık 2 kg Amonyum nitrat olduğu değerlendirilen patlayıcı madde
yapımında kullanılan madde,
-Çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir.

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