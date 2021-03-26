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Siyaset İçişleri Bakanlığı, Bilecik Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlattı
Siyaset

İçişleri Bakanlığı, Bilecik Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlattı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin hakkında Bakanlık tarafından soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-26 08:39:00 -
İçişleri Bakanlığı, Bilecik Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlattı

Bakan Soylu, Bilecik Belediyesi tarafından asılan İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin afişlerdeki ifadeler hakkında Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Toplumumuzun tüm kesimlerine hakaret içeren, öğretmenlerimizi ve polisimizi zan altında bırakan Bilecik'teki billboardlar yaptığımız suç duyurusu sonucu güvenlik güçlerimizce derhal kaldırılmıştır. Bilecik Belediye Başkanı ve ilgililer hakkında Bakanlığımızca soruşturma başlatılmıştır."

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