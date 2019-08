İçişleri Bakanlığı bayramda kaza bilançosunu açıkladı

İçişleri Bakanlığı, 5 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca 33 ilde meydana gelen 45 ölümlü trafik kazasında 50 can kaybı yaşandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, 9 - 15 Ağustos 2019 tarihleri arasında 7 gün süreyle İçişleri Bakan Yardımcıları, Emniyet Genel Müdürü, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdür Yardımcıları ve daire başkanları ile bayram süresince trafiğin yoğunlaşacağı merkezler başta olmak üzere tüm Türkiye genelinde bulunan güzergahlarda 116 bin 236 trafik personelinin çalıştığını, ayrıca otobüslerde yolcu olarak denetim yapacak görevli 560 personelin, alınan tedbirleri gözden geçirmek ve yerinde denetlemek için görevlendirilen 56 polis başmüfettişi/jandarma müfettişi ile 24 saat esasına göre trafik tedbirleri alındığını açıkladı.

Ayrıca bakanlıktan yapılan açıklamada, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın aileleri üzerindeki yaptırım etkisini kullanarak ’Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim’, ’Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük’ ve ’Hayatı Korumak İçin; Kemerin Ses Getirsin’ kampanyaları ile farkındalık oluşturmaya çalıştık ve aldığımız tedbirleri destekledik. 10-14 Ağustos 2019 tarihleri arasındaki 5 günlük kurban bayramı tatilinde 33 ilde 45 ölümlü trafik kazasında 50 can kaybı yaşanmıştır. Son on yılda motorlu araç sayısındaki yüzde 61 artış ve trafik yüküne rağmen, aynı dönemdeki bayram tatillerinde bir güne düşen can kaybı 15 düzeyinde iken bu bayramda alınan tedbirler sayesinde bu sayı yüzde 34 azalarak 10 düzeyine inerken, 2018 yılına göre ise 39 azalma sağlanmıştır" denildi.

Tespit edilen ve tedbir alınan 18 ildeki 20 kazanın kara noktası ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde ölümlü trafik kazası meydana gelmediği bildirilen ve kazaların meydana gelmemesi için vatandaşların bazı tedbirler alması gerektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Özellikle, bayram tatilini izleyen hafta sonu 17-18 Ağustos 2019 Cumartesi ve Pazar günleri dönüşlerin olacağı ve bu sebeple karayolu güzergahlarında aşırı yoğunluk olabileceği öngörüldüğünden, vatandaşlarımızın bayram sonu sevincinin hüzne dönüşmemesi ve toplum olarak hepimizi derin üzüntüye boğan can kayıplarının yaşanmaması için alınmış olan tüm trafik tedbirlerinin yanında; dönüş ve seyahat planlamalarını, nerede dinleneceklerini, nerede mola vereceklerini trafik yoğunluğunun artacağı bu tarihleri dikkate alarak yapmaları, kazaların varış yerine yakın mesafelerde meydana geldiği dikkate alınarak, varış noktasına yaklaşıldığında yorgun ve uykusuz araç kullanmamalarını ve kısa aralıklarla mola (2 saatte 10 dakika) vermeleri, seyir hızının azaldığı veya durduğu kesimlerden hemen sonra kaybettikleri zamanı telafi etmek için sürat yapmamaları, aşırı hızlı ve yorgun/dikkatsiz araç kullanmama, takip mesafesine uyma, yol kenarlarında ve tesis girişlerinde yol üzerine park veya duraklama yapmama gibi kurallara titizlikle uymaları, araca (otobüsler dahil) bindikleri andan itibaren muhakkak emniyet kemerlerini takmaları, ’Kırmızı Düdük’ ve ’Emniyet Kemerin Ses Getirsin’ kampanyası çerçevesinde, aşırı hız, emniyet kemeri, cep telefonu kullanmama ve yayaya yol verme konusundaki çocuklarımızın uyarılarını dikkate almaları, ’Bu Yolda Hep Birlikteyiz’ bilinciyle, trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik yukarıda belirtilen uyarıların özellikle bayramlarda ve diğer zamanlarda da dikkate alınmasını kendileri, sevdikleri ve ülkemiz adına önemle rica eder, tüm vatandaşlarımıza ’kazasız’ yolculuklar dileriz."