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Gündem İçişleri Bakanlığı açıkladı:13 iş yeri faaliyetten men edildi
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İçişleri Bakanlığı açıkladı:13 iş yeri faaliyetten men edildi

İçişleri Bakanlığının koronavirüs denetimlerinde 105 şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım aracı/taksi seferden, 13 iş yeri faaliyetten men edildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-08 10:54:00 - 2020-11-08 11:10:24
İçişleri Bakanlığı açıkladı:13 iş yeri faaliyetten men edildi

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen “Koronavirüs Salgını Denetimleri” konulu genelge kapsamında, ülke genelinde 6 Kasım Cuma günü, “toplu ulaşım araçları, ticari taksiler, pazaryerleri ve kalabalık cadde, bulvar ve sokaklarda” kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.

42.313 personelin görev aldığı, 12.501 denetim ekibi marifetiyle gerçekleştirilen denetimlerde;

- 7.938 şehirlerarası toplu ulaşım aracı,

- 24.213 şehir içi toplu ulaşım aracı,

- 10.207 ticari taksi,

- 1.837 pazaryeri (semtpazarı, sosyete pazarı vb),

- 63.058 kalabalık cadde, bulvar ve sokaklar üzerinde bulunan iş yeri kontrol edildi.

Yapılan denetimlerde alınan tedbirlere aykırı hareket eden,

- 105 şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım aracı ile ticari taksi seferden men edildi,

- 4.336 işyeri tedbirlere uymadığı için uyarıldı,

- 13 iş yeri faaliyetten men edildi,

- 6.412 kişinin maske zorunluluğuna uymadığı, 12 kişinin ise HES kodu olmadan seyahat ettiği tespit edildi,

- Tedbirlere aykırı hareket edenlere (kişi, işyeri, işletme, fabrika vb.) idari para cezası uygulandı,

- Tedbirlere uymadığı tespit edilen 585 kişi/işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Ayrıca koronavirüs denetimleri, ülke genelinde her gün kesintisiz devam ediyor.

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