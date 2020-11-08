İçişleri Bakanlığı açıkladı:13 iş yeri faaliyetten men edildi
İçişleri Bakanlığının koronavirüs denetimlerinde 105 şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım aracı/taksi seferden, 13 iş yeri faaliyetten men edildi.
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen “Koronavirüs Salgını Denetimleri” konulu genelge kapsamında, ülke genelinde 6 Kasım Cuma günü, “toplu ulaşım araçları, ticari taksiler, pazaryerleri ve kalabalık cadde, bulvar ve sokaklarda” kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.
42.313 personelin görev aldığı, 12.501 denetim ekibi marifetiyle gerçekleştirilen denetimlerde;
- 7.938 şehirlerarası toplu ulaşım aracı,
- 24.213 şehir içi toplu ulaşım aracı,
- 10.207 ticari taksi,
- 1.837 pazaryeri (semtpazarı, sosyete pazarı vb),
- 63.058 kalabalık cadde, bulvar ve sokaklar üzerinde bulunan iş yeri kontrol edildi.
Yapılan denetimlerde alınan tedbirlere aykırı hareket eden,
- 105 şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım aracı ile ticari taksi seferden men edildi,
- 4.336 işyeri tedbirlere uymadığı için uyarıldı,
- 13 iş yeri faaliyetten men edildi,
- 6.412 kişinin maske zorunluluğuna uymadığı, 12 kişinin ise HES kodu olmadan seyahat ettiği tespit edildi,
- Tedbirlere aykırı hareket edenlere (kişi, işyeri, işletme, fabrika vb.) idari para cezası uygulandı,
- Tedbirlere uymadığı tespit edilen 585 kişi/işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Ayrıca koronavirüs denetimleri, ülke genelinde her gün kesintisiz devam ediyor.