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İçişleri Bakanlığı açıkladı! 1’i Turuncu, 3’ü Gri kategoride 4 PKK'lı öldürüldü

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonlarında Tunceli’de son iki günde 1’i Turuncu, 3’ü Gri kategoride olmak üzere toplam 4 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

24 Haziran 2019 Pazartesi 14:13
İçişleri Bakanlığı açıkladı! 1’i Turuncu, 3’ü Gri kategoride 4 PKK'lı öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de gerçekleştirilen operasyon hakkında açıklama yayımladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli-Merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel-365 Operasyon’unda, etkisiz hale getirilen 4 teröristen birinin, sözde Dersim Saha Eyalet YPS Sorumlusu Hakkı Çemişgezek kod adlı Cihan Çelebi’nin Terörden Arananlar Listesi’nde 600 bin TL ödülle turuncu kategoride yer aldığı, diğer teröristler; sözde Batı Cephe YPS Sorumlusu Sidar kod adlı Mazlum Atar, sözde Dersim Eyalet YPS Gücünde Adnan Piro kod adlı Mahmut Alınbay ve sözde Dersim Saha Basın Sorumlusu Rızgar kod adlı Abdulkerim Avras’ın ise 300 bin TL ödülle Terörden Arananlar Listesi’nde gri kategoride yer aldığı tespit edilmiştir.

 

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 14:13
  1. Tunceli
  2. İçişleri Bakanlığı
  3. Terör operasyonları
  4. PKK operasyonları
  5. ödülle aranan teröristler
  6. Terörle Mücadele

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  • görselgörsel22 dk önce
    Kırmızı bültenle aranan adiyi de TRT ye çıkardınız sizi gidi kırk haramiler, hainler

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