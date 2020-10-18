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Gündem İçişleri Bakanlığı 81 ile 'koronavirüs' genelgesi gönderdi! 7 gün boyunca...
Gündem

İçişleri Bakanlığı 81 ile 'koronavirüs' genelgesi gönderdi! 7 gün boyunca...

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine 'Koronavirüs' konulu ek genelge gönderildi. Buna göre 7 gün boyunca farklı konularda denetimler gerçekleştirilecek.

Yeniakit Publisher
2020-10-18 13:18:00 - 2020-10-18 13:44:56
İçişleri Bakanlığı 81 ile 'koronavirüs' genelgesi gönderdi! 7 gün boyunca...

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine "Koronavirüs Salgını" konulu ek genelge yollandı.

Genelgeye göre tüm il ve ilçelerde en geç 48 saat içerisinde Umumi Hıfzıssıhha Kurulları toplanacak.

7 gün boyunca denetim

Hıfzıssıhha kurullarında, Covid-19'la mücadelede "takip", "denetim" ve "uyarı" ekseninde mevcut durum analiz edilerek denetimler değerlendirilecek.

Genelgeye göre, 19 Ekim Pazartesi'den itibaren 7 gün boyunca her gün ayrı konuda olmak üzere, ülke genelinde Covid-19'a yönelik denetim yapılacak.

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