İçişleri Bakanlığı 81 ile 'koronavirüs' genelgesi gönderdi! 7 gün boyunca...
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine 'Koronavirüs' konulu ek genelge gönderildi. Buna göre 7 gün boyunca farklı konularda denetimler gerçekleştirilecek.
İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine "Koronavirüs Salgını" konulu ek genelge yollandı.
Genelgeye göre tüm il ve ilçelerde en geç 48 saat içerisinde Umumi Hıfzıssıhha Kurulları toplanacak.
7 gün boyunca denetim
Hıfzıssıhha kurullarında, Covid-19'la mücadelede "takip", "denetim" ve "uyarı" ekseninde mevcut durum analiz edilerek denetimler değerlendirilecek.
Genelgeye göre, 19 Ekim Pazartesi'den itibaren 7 gün boyunca her gün ayrı konuda olmak üzere, ülke genelinde Covid-19'a yönelik denetim yapılacak.