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İçişleri Bakanlığı: 5 sivili şehit eden terörist etkisiz hale getirildi

Teröristin, 14 Nisan'da Şure Tepe güvenlik kulesi inşaatında çalışan bir sivil vatandaşın ve 17 Haziran'da Celasör Tepe bölgesinde yol inşaatında çalışan 4 sivil vatandaşın el yapımı patlayıcı saldırısı sonucu şehit edilmesi olayının faili olduğu belirlendi

Yeniakit Publisher
2020-07-14 16:47:22 -
İçişleri Bakanlığı: 5 sivili şehit eden terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-1 Cudi Dağı Operasyonu'nda 5 sivilin şehit edilmesi olayının faili olduğu belirlenen "Alişer" kod adlı terörist Osman Durmuş'un etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak-Silopi Cudi Dağı bölgesinde, 102 timle başlatılan Yıldırım-1 Cudi Dağı Operasyonu'nda bölgede yapılan arama-tarama faaliyetleri esnasında çatışma çıktı.

Çatışmada, "Alişer" kod adlı Osman Durmuş silahıyla (NEA-15 piyade tüfeği) birlikte etkisiz hale getirildi.

Söz konusu teröristin, 14 Nisan'da Şure Tepe güvenlik kulesi inşaatında çalışan bir sivil vatandaşın ve 17 Haziran'da Celasör Tepe bölgesinde yol inşaatında çalışan 4 sivil vatandaşın el yapımı patlayıcı saldırısı sonucu şehit edilmesi olayının faili olduğu tespit edildi.

Operasyonda ele geçirilen çok sayıda mayın ve el yapımı patlayıcı imha edildi.

Bölgede operasyon devam ediyor.

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