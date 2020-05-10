İçişleri Bakanı'nın mektubu Marmaris'teki asırlık çınarı ağlattı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde 101 yaşındaki asırlık çınar Emine Eraslan, kendisine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun mektubu ulaştırılınca gözyaşlarını tutamadı.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Bozburun Mahallesi'nde 100 yaşındaki Naciye Karaboğa'yı ziyaret ederek, Anneler Günü'nü kutladı.

Aksoy ve beraberindekiler daha sonra Çamlı Mahallesi'nde 101 yaşındaki Emine Eraslan'ı evinde ziyaret etti.

Asırlık çınar Eraslan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun mektubu, İçişleri Bakanlığı ve Hz. Hatice Vakfı işbirliği ile hayata geçirilen proje kapsamında Sakarya İlinde "Cennet Anneleri" adıyla oluşturulan hatıra ormanına adına dikilen fidanın sertifikası ve hediyeler takdim edildi.

Mektubu görünce gözyaşlarını tutamayan Eraslan, mektup ve hediyelere teşekkür ve dua etti.

Kaymakam Aksoy, 2003 yılında İstanbul Beyoğlu'ndaki İngiliz Başkonsolosluğu'na yapılan bombalı saldırıda şehit düşen Hülya Dönmez’in annesi Fatma Dönmez’i Çamdibi Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti.

Aileye hediyeleri sunan Aksoy, anne Fatma Dönmez'in Anneler Günü'nü kutladı.

Aksoy, daha sonra 2006 yılında Ankara-Eskişehir kara yolunda askeri aracın devrilmesi sonucu şehit düşen Hakan Taşdemir'in annesi Suna Taşdemir'i, Hatipirimi Mahallesi'ndeki evinde ziyaret ederek, hediyeler verdi.

Aksoy, Taşdemir'in Anneler Günü'nü tebrik etti, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun selamlarını iletti.

Kaymakam Aksoy, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimi sırasında Marmaris'te, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otele düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Necip Cengiz Eker'in annesi Güzel Eker'in ise Aydın'da oldukları için telefonla arayarak, Anneler Günü'nü kutladı.