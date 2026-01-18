  • İSTANBUL
Gündem İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı: İstanbul'da 2 milyon 760 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı: İstanbul'da 2 milyon 760 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 2 milyon 760 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Zehir tacirinden torbacısına kadar bizim uyuşturucu ile mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen operasyonda 2 milyon 760 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiğini ve 2 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya'nın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sancaktepe'de uyuşturucuyla mücadele operasyonu yapıldı.

İki şüphelinin yakalandığı operasyonda, 2 milyon 760 bin adet uyuşturucu hap, 314,7 kilogram katkı maddesi, 1 milyon adet doluma hazır boş kapsül ve uyuşturucu hap üretiminde kullanılan makine ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında, şunları kaydetti:

"Zehir tacirinden torbacısına kadar bizim uyuşturucu ile mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak. İstanbul Emniyet Müdürü'müzü, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'mızı, kahraman polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum.️ Allah ayağınıza taş değdirmesin."

