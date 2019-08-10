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İçişleri Bakanı Yardımcısı Ersoy: "Aldığımız tedbirlerle yüzde 35 ölümlü kazaların önüne geçtik”

İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy, Kastamonu-Ankara karayolu ile Kastamonu-İstanbul karayolu uygulama noktasında denetim yapan polis memurlarını ziyaret etti.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 18:05
İçişleri Bakanı Yardımcısı Ersoy: "Aldığımız tedbirlerle yüzde 35 ölümlü kazaların önüne geçtik”

İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy, Kastamonu-Ankara karayolu ile Kastamonu-İstanbul karayolu uygulama noktasında denetim yapan polis memurlarını ziyaret etti. Ziyarette konuşan Ersoy, trafikte aldıkları tedbirlerle yüzde 35 oranında ölümlü kazaların önüne geçtiklerini söyledi.


Kastamonu’yu ziyaret eden İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy, Kurban Bayramı münasebetiyle uygulama noktalarında incelemelerde bulundu. Ersoy, Kastamonu-Ankara karayolu ile Kastamonu-İstanbul karayolu üzerinde polis ve jandarma ekiplerinin uygulama noktalarını ziyaret etti. Uygulama noktalarında memleketlerine gidecek olan vatandaşlara “iyi yolculuklar” dileyerek, daha dikkatli araç kullanmaları konusunda bilgilendirmede bulunan Ersoy, ayrıca araç içerisinde bulunan çocuklara kırmızı düdük ile boyama kitapları ve bebek hediye etti.


Uygulama noktalarındaki incelemelerinin ardından açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Her bayram İçişleri Bakanlığı olarak bayramlarımızın huzur ve güvenlik içinde geçmesi için bir dizi tedbirler alıyoruz. Bu tedbirlerimizi bu bayram için Sayın Bakanımız Süleyman Soylu kamuoyuna açıkladı. Bugün biz de Ankara Çankırı Kastamonu hattında, Kastamonu’muzu ziyaret ediyoruz. Valimizi ve emniyet müdürümüzle birlikte. Hem aldığımız tedbirlerin uygulanmasını yerinde gözlemliyoruz. Hem de sürücülerimizin yolcularımızın, vatandaşlarımızın bayramlarını tebrik ediyoruz” dedi.


Arefe gününde herkesin sahada olduğunu söyleyen Ersoy, “Bugün sayın bakanımızın başta olmak üzere bakanlığımızın bütün bürokratları, bakan yardımcılarımız, emniyet genel müdürümüz, jandarma genel komutanımızla, onların yardımcıları ilgili daire başkanları müfettişlerimiz, illerde valilerimiz, kaymakamlarımız emniyet müdürlerimiz, jandarma komutanlarımız hepimiz sahadayız” diye konuştu.


Trafikte aldıkları tedbirlerle yüzde 35 oranında ölümlü kazaların önüne geçtiklerini vurgulayan Ersoy, şöyle konuştu:


"Daha güvenli daha huzurlu bir bayram geçirebilmek ve özellikle yoğun günlerde yaşadığımız acıları en aza indirmek amacıyla yoğun bir gayret gösteriyoruz. Bugüne kadar aldığımız tedbirler, düzenlediğimiz kampanyalar, basınımız başta olmak üzere ilgili kurum kuruluşlar ve halkımızın yoğun ilgi ve desteğiyle çok önemli başarılar elde ettik. 2018 rakamlarına göre 2019 yılında trafik kazalarındaki ölümlerde yüzde 35 oranında bir azalma yakalayabildik. Bu tedbirlerin devamı, sizlerin desteği, vatandaşlarımızın desteğiyle oluşacak daha güçlü farkındalıklarla bu sayıların daha da iyileşeceğini ümit ediyoruz. Bu amaçla çalışmalarımızı bundan sonrada aynı kararlılık, heyecan ve azimle devam ettireceğiz. Bayramınızın ağız tadıyla gerçekleşebilmesi için emek sarf eden bütün görevlilerimize, bütün sorumlularımıza herkese canı gönülden teşekkür ediyoruz."

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 18:05
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