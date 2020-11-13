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Siyaset İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun acı günü
Siyaset

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun acı günü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun halası vefat etti. Bakan Soylu, halasının cenaze namazına katıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 16:00:00 -
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun acı günü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 89 yaşında hayatını kaybeden halası Rukiye Dönmez’in cenaze namazına katılmak için Trabzon’a geldi.

Öğle saatlerinde uçakla Trabzon’a gelen Bakan Soylu, daha sonra halasının cenazesine katılmak için Of ilçesine hareket etti. Of ilçesi Çarşıbaşı Büyük Camii’nde kılınan cenaze namazına Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’in yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Rukiye Dönmez’in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından ilçedeki Kirazlık mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Öte yandan, Bakan Soylu'nun halası Rukiye Dönmez'in 2 ay önce Korona virüse yakalandığı ancak daha sonra iyileştiği öğrenildi.

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Yorumlar

Millet

Soylu bakanım başın sağ olsun. Rabbim hak davasının, vatan millet davasının yolcularına dünya kederi vermesin.
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Caner

Allah rahmet eylesın baskan
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