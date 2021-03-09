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Gündem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sert tepki: Susarsam annem ve babam hakkını helal etmesin!
Gündem

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sert tepki: Susarsam annem ve babam hakkını helal etmesin!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı sosyal medya paylaşımında terör örgütü PKK'nın eli kanlı sözde yöneticilerine selam gönderen HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın görüntülerini paylaşarak “Canım sağ oldukça babam, Susarsam, hakkını helâl etmesin! Ak sütün emziren ihtiyar anam, Susarsam, hakkını helâl etmesin!” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 19:50:00 - 2021-03-09 20:16:30

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın görüntülerinin yer aldığı bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Soylu paylaşımına "Canım sağ oldukça babam, Susarsam, hakkını helâl etmesin! Ak sütün emziren ihtiyar anam, Susarsam, hakkını helâl etmesin!" notunu düştü.

"Biz Sayın Öcalan'ın arkasındayız"

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan yaptığı konuşmada "Biz Sayın Öcalan'ın arkasındayız. Kandil'deki dostlarımız, arkadaşlarımız, yoldaşlarımız dağlarda. Bu insanlar dağlarda, Hakkarili gençler dağlarda, Hakkari'nin çocukları dağlarda." ifadelerini kullanıldı.

HDP'li isimler PKK'lı kalleşlerle

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