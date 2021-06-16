  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
‘Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağım’
Sinovac aşısı olanlarla ilgili yeni karar!
ABD'de son korona bilançosu açıklandı
Bakan Soylu Şentop'la görüştü
Gündem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Necmettin Yılmaz mesajı
Gündem

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Necmettin Yılmaz mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2017'de şehit edilen Necmettin öğretmeni andı. Soylu, "Necmettin öğretmenim, gözün arkada kalmasın, seni şehit eden PKK'ya göz açtırmıyoruz ve mücadelemiz, son nefesimize kadar devam edecek" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-16 15:52:00 -
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Necmettin Yılmaz mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 4 yıl önce şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı.

Soylu, Twitter hesabından, "Ömrünün baharında, toprağa düşen bir öğretmen, bir evlat ve toprak olan hayaller... Necmettin öğretmenim, gözün arkada kalmasın, seni şehit eden PKK'ya göz açtırmıyoruz ve mücadelemiz, son nefesimize kadar devam edecek. Şehit Necmettin Yılmaz öğretmene rahmet ve minnetle." paylaşımında bulundu.

Öğretmen Necmettin Yılmaz, 16 Haziran 2017'de görev yaptığı Şanlıurfa Siverek'ten memleketi Gümüşhane'ye giderken terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırılarak şehit edilmiş, cenazesi 12 Temmuz 2017'de Pülümür Çayı'nda bulunmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay