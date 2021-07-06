  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İstanbul kurban satışları başladı!
Çin'de çok sayıda balina karaya vurdu
Suudi Arabistan’dan kritik petrol kararı!
İran'da vaka sayısı hızla artıyor
Gündem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan "istifa" açıklaması! O isme teşekkür etti
Gündem

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan "istifa" açıklaması! O isme teşekkür etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hakkında çıkan istifa iddiaları sonrası kendisine destek veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

Yeniakit Publisher
2021-07-06 15:17:00 -
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan "istifa" açıklaması! O isme teşekkür etti

Son günlerde bazı yayın organlarında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında istifa haberleri çıkmıştı. Bugün partisinin grup toplantısında Soylu'ya destek veren MHP lideri Devlet Bahçeli, "Bilhassa terörle mücadele alanında ismini altın harflerle yazdıracak İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya yapılan itibar suikastlerini, siyasi linç girişimlerini, zulme varan isnatları kaygıyla izlediğimizi asla kabul etmediğimizi tarihe not olarak düşmek istiyorum. Kim demiş Soylu yalnız diye, kim demiş kimsesiz diye? Vatan ve millet sevgisiyle görevini yerine getiren mert bir devlet adamıdır. MHP ve Cumhur İttifakı kararını çoktan vermiştir. Biz bin yıllık kardeşliğin safındayız." ifadelerini kullandı.

"Allah razı olsun"

Bu gelişme sonrasında Twitter hesabından Bahçeli'ye teşekkür eden Süleyman Soylu'nun mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Devletimizin terörle mücadele azim ve kararlılığına, kahraman güvenlik güçlerimize, edeben ifade ederim ki şahsıma ve mücadele arkadaşlarıma, büyüğümüz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sn. Dr. Devlet Bahçeli'ye güven ve inancı için minnet ve şükran duyuyorum. Allah razı olsun."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mete Yarar emperyalistlerin karın ağrısını açıkladı: Katar, Yunanistan'a karşı Rafale savaş uçaklarını Türkiye'nin emrine verdi
Gündem

Mete Yarar emperyalistlerin karın ağrısını açıkladı: Katar, Yunanistan'a karşı Rafale savaş uçaklarını Türkiye'nin emrine verdi

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar Fransa'nın Yunanistan'ı Rafale savaş uçaklarını alacak olmasının ardından Katar'ın Türkiye'ye yaptığı bomba deste..
Fransız senatosundan İHA çıkarması! Avrupa bizi kıskanıyor demiştik
Dünya

Fransız senatosundan İHA çıkarması! Avrupa bizi kıskanıyor demiştik

Fransa da İHA yarışına girdi. İnsansız hava araçlarında Türkiye'nin başarısını örnek gösteren Fransız senatörler, ülkelerinin 2025 yılına ka..
Erdoğan yeni 'istihdam desteği' müjdesini duyurdu! Vergi indirimlerini tek tek saydı
Gündem

Erdoğan yeni 'istihdam desteği' müjdesini duyurdu! Vergi indirimlerini tek tek saydı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik Kabine toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İstihdama yönelik desteklerin sürdüğünü belir..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay