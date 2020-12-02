İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'İmamoğlu'na suikast' ile ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sol medyanın ortaya attığı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast girişimi iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast girişimi iddiası ile ilgili açıklamasında, "Suikast girişimi söz konusu değildir. Yakalanan kimse söz konusu değildir. Bu tehditler her zaman vardır. Bunların kamuoyuyla ve medyayla paylaşılmamasını tercih ederiz. Terör örgütlerinin bir hedefleri daha vardır, kendilerinden söz ettirmek." dedi.

Ne olmuştu?

Odatv, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir suikast girişimi olacağını iddia etti ve bu haber de sol medyada köpürtülerek yayıldı. Ortada olmayan yalan belgelerle CHP'de tecavüz olayının üstünü kapatmak için Türkiye gündemi değiştirilerek İmamoğlu'na suikast girişimi ve suikastçının yakalandığı iddiaları konuşuldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında çıkan suikast girişimi ve bir suikastçının yakalanmasına dair çıkan haberlerin söz konusu bile olmadığını duyurdu.

Birçok siyasi de asparagas habere tepki gösterdi.

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