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Siyaset İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Uyuşturucu sorununu annelerle çözeceğiz
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Uyuşturucu sorununu annelerle çözeceğiz

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, “En İyi Narkotik Polisi: Anne Projesi” kapsamında, 19 yaş ve üzeri bağımlı bireylerin tedavi edilerek sosyal hayata entegrasyonlarını sağlamak için kurulan “Huzur Köy”de kalan gençlerin anneleriyle bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 19:04:00 -
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Uyuşturucu sorununu annelerle çözeceğiz

Sezer, toplantıya katılan annelerden birini, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüştürdü. Soylu görüşmede, “Bu meseleyi annelerle çözeceğimize inanıyoruz. Çünkü uyuşturucu kullanan çocukların yüzde 90’ına yakınının annesi var” dedi.

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