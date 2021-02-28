İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Uyuşturucu sorununu annelerle çözeceğiz
Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, “En İyi Narkotik Polisi: Anne Projesi” kapsamında, 19 yaş ve üzeri bağımlı bireylerin tedavi edilerek sosyal hayata entegrasyonlarını sağlamak için kurulan “Huzur Köy”de kalan gençlerin anneleriyle bir araya geldi.
Sezer, toplantıya katılan annelerden birini, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüştürdü. Soylu görüşmede, “Bu meseleyi annelerle çözeceğimize inanıyoruz. Çünkü uyuşturucu kullanan çocukların yüzde 90’ına yakınının annesi var” dedi.